Sanremo (Imperia) – Altri due agenti della polizia penitenziaria feriti all’interno del carcere di Valle Armea.

Dopo i disordini dell’ 11 Settembre e quelli nel tardo pomeriggio del 12 Settembre, con due agenti feriti e gravi danni alla terza sezione della struttura, ieri pomeriggio un detenuto di ha colpito con un pugno al viso un agente e ne ha spinto un altro al muro. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe preteso di uscire e quando gli agenti si sono avvicinati per calmarlo e farlo ragionare si sarebbe infuriato scagliandosi contro il personale.

I due agenti sono stati visitati in ospedale e l’ennesimo episodio di violenza alza ancora di più, se ancora è possibile, il livello di guardia della struttura dove si registrano numerosi episodi che evidenziano una situazione sempre più difficile e complessa.

Complice la politica che continua a parlare di sicurezza e ad emanare provvedimenti sanzionatori ma senza prevedere l’assunzione di un solo uomo (o donna) in più rispetto ad un organico sempre più ridotto ed in difficoltà.