Ventimiglia (Imperia) – Caccia al maniaco che ieri sera ha colpito con un dardo da balestra un povero gatto domestico che vive con una famiglia a Mortola, frazione della città di confine.

Sono stati i padroni a dare l’allarme quando il povero animale si è presentato a casa, rientrando da un giretto, con un dardo che lo ha trafitto tra la bocca ed un occhio.

L’animale, sofferente e sanguinante, è riuscito a tornare a casa prima di stramazzare a terra esausto e dolorante.

I padroni hanno chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’episodio e poi si sono precipitati dal veterinario che ha sottoposto il povero gatto ad un delicato intervento per estrarre il dardo.

Ora sarà tenuto in osservazione e curato ma è ancora in pericolo e potrebbe perdere la vista da un occhio.

Indagini nella zona per accertare chi possa essere il maniaco che ha imbracciato una balestra per dare la caccia ad un gatto. Nel caso fosse identificato verrebbe denunciato per maltrattamento di animali oltre a rischiare pesanti sanzioni se si scoprisse che possiede una balestra senza avere il porto d’armi.