Genova – Ancora una partita allo stadio Luigi Ferraris e a Marassi tornano i disagi per chi nel quartiere ci vive e ci lavora e non ci viene solo per divertirsi.

Come in occasione di ogni incontro, anche in occasione di Genoa – Roma scatteranno divieti e modifiche della viabilità locale che comportano fastidi e problemi per i residenti.

La partita inizia alle 12,30 ma già diverse ore prima scatteranno i provvedimenti di sicurezza.

Dalle ore 8:00 scatta infatti il divieto di sosta ai motoveicoli nell’area di Via Monnet altezza Istituto Firpo Buonarroti lato cancellata Piazzale Atleti Azzurri d’Italia e in P.zzale Marassi area antistante prefiltraggi)

In questa occasione il parcheggio per i tifosi ospiti sarà predisposto nell’ area di Ponte Parodi e non sarà invece necessario sgomberare le auto parcheggiate nei posteggi della piastra di Staglieno.

Ma i disagi non si fermano con i divieti perché ad ogni incontro allo stadio Luigi Ferraris, nel quartiere si riversa un fiume di auto e di moto e scooter che occupa ogni posto libero e poi finisce per intasare marciapiedi, aiuole e angoli dove è vietata la sosta e senza alcun intervento da parte di chi, invece, avrebbe la responsabilità di provvedere.