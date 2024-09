Genova – Chiodi gettati sula carreggiata con il chiaro scopo di bucare le gomme e provocare incidenti. Sono in corso indagini per il misterioso episodio avvenuto intorno alla mezzanotte in via Vallecrosia, sulle alture tra Voltri e Prà.

A segnalare l’emergenza la polizia locale che ha inviato un messaggio sul canale di allerta del Comune avvisando automobilisti e motociclisti della presenza di chiodi sulla carreggiata e invitando alla massima prudenza.

Non è chiaro lo scopo della pericolosa azione ma è certo che oltre a forare le gomme di auto e moto di passaggio, il gesto avrebbe potuto provocare incidenti anche gravi.

Non si tratta della prima volta che, nella zona di Voltri, vengono rinvenuti chiodi saldati in modo “artigianale” di questo tipo. Ora è caccia al maniaco.

(foto Diana Greco)