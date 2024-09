Genova – Si svolgerà lunedì 16 settembre 2024 a Genova Quarto, presso l’aula 7 della S.C. Aggiornamento e Formazione Asl3 (via G. Maggio 6), l’evento conclusivo del Progetto pilota “Coltivare salute”, finanziato da Regione Liguria nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020, di cui ASL3 è capofila e che ha coinvolto 13 Partners tra aziende agricole, cooperative sociali, associazioni di familiari e università.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di creare dei percorsi di inclusione sociale e di esperienza lavorativa in ambito agricolo, si è svolta in due luoghi diversi per sede e caratteristiche (Pino Soprano ed ex ospedale psichiatrico di Quarto) e ha coinvolto 40 pazienti nei laboratori e 15 pazienti nelle borse lavoro. Sulla base di questa esperienza l’obiettivo è quello di creare un modello di relazione stabile tra il Dipartimento di Salute Mentale, le cooperative sociali e le aziende agricole per cercare di proseguire questa collaborazione anche dopo la fine del progetto, attraverso quello che viene definito un accordo di servizio territoriale. Durante il convegno verranno discussi i risultati principali del progetto e verrà stimolato il confronto con altre esperienze per migliorare i progetti di integrazione sociale e inclusione lavorativa.

Il programma

Ore 9.00 Saluti Autorità

Ore 9.10 Introduzione

Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale Asl3

Isabella Cevasco, Direttore Sociosanitario Asl3

Ore 9.30: Inizio lavori

Moderatori

Lucio Ghio, Direttore Struttura Complessa Salute Mentale Distretto 11 e Gloria Manaratti, Dirigente responsabile Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo Regione Liguria

Ore 9.30 “Agricoltura e inclusione sociale”

Federica Serra, Funzionaria Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo Regione Liguria

Ore 9.50 Progetto “Coltivare Salute”: risultati e prospettive future Paola Campi, Cooperativa sociale Mignanego, Coordinatrice del progetto; Lucio Ghio, Direttore Struttura Complessa Salute Mentale Distretto 11 Asl3

Ore 10.10 “La carta dei servizi del progetto: il modello operativo”.

Bianca Garibotti, Assistente sociale Asl3 Distretto 10; Laura Schintu, Psicoterapeuta Cooperativa sociale Mignanego; Lucia Segalerba: Assistente sociale Asl3 Distretto 11

Ore 10.30 “Il monitoraggio del progetto: la soddisfazione degli utenti”.

Paola Giannoni, assegnista di ricerca UNIGE-DISFOR

Ore 10.50 Video-Testimonianze utenti

Ore 11.10 “Il punto di vista delle aziende agricole”

Mattia Di Tullio, Azienda agricola “I Tesori del Levante”; Gabriele Giua, Azienda agricola “La cascinetta”

Ore 11.30 “L’integrazione tra progetti come premessa per l’inclusione sociale”

Enrico Rovida presidente Cooperativa agricola sociale “Valli Genovesi”; Massimo Terrile rappresentante ALFaPP (Associazione ligure famiglie pazienti psichiatrici)

Ore 11.50 “Sentieri di inclusione: l’esperienza pluriennale di ASL5”

Alessandro Ferrante, Azienda agricola “Gli orti di San Venerio”; Alessandra Placella ISFORCCOP, Coordinatrice del progetto

Ore 12.30 Discussione e prospettive future Rocco Luigi Picci Direttore Dipartimento salute mentale e dipendenza patologiche Asl3

Ore 13.00

Light Lunch presso “Orto Urbano Quarto”, curato durante il progetto