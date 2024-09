Genova – Proseguono senza sosta, sul monte Moro, sopra al quartiere di Nervi, nel levante genovese, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato poco sopra il quartiere azzurro e che si è velocemente esteso sulle pendici del monte, in tratti particolarmente impervi e difficili da raggiungere.

Le squadre anti incendio dei vigili del fuoco e dei volontari anti incendio hanno ricevuto l’appoggio aereo di un elicottero che fa la spola, avanti e indietro con il mare, per portare acqua da lanciare sulle fiamme, specie nei punti meno facilmente raggiungibili dalle squadre di intervento.

Non sono ancora chiare le cause del rogo ma ogni anno la storia si ripete e sempre nella stessa zona, poco sopra le batterie ed in una zona dove le associazioni ambientaliste stanno tentando da anni di piantare nuovi alberi e piante della macchia mediterranea.