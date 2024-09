Genova – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e si è schiantato contro una serie di moto e scooter parcheggiati a lato strada. E’ successo nella notte ad un ragazzo che stava percorrendo via Rosselli, nel quartiere di Albaro.

Il mezzo, come impazzito, ha deviato improvvisamente strada finendo per travolgere il gruppo di mezzi a due ruote posteggiati.

Fortunatamente non ci sono feriti ma i danni sono davvero ingenti.

Il ragazzo alla guida e gli amici che viaggiavano con lui hanno riportato solo lievi contusioni e un bello spavento.

Sull’episodio indaga la polizia locale intervenuta sul luogo e che sta raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dell’incidente. A momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.