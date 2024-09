Genova – Hanno trovato un esemplare di nibbio bruno in difficoltà, nel giardino di casa, vicino al cimitero di Staglieno, e hanno chiamato i volontari dell’Enpa per il recupero e l’esperto Gianlorenzo Termanini lo ha prelevato in sicurezza e lo ha portato al Cras.

L’animale era in pessime condizioni, magrissimo e praticamente non più in grado nemmeno di muoversi.

Si tratta, molto probabilmente di un altro giovane nato quest’anno.

“La nostra ipotesi – spiegano al Cras – è che abbia iniziato la migrazione, ma che – in quanto ancora inesperto – non sia riuscito a procacciarsi cibo a sufficienza finendo per dimagrire e indebolirsi. Infine privo di forze per continuare la migrazione, è atterrato nei pressi nel cimitero dove sarebbe morto poco dopo”.

Le condizioni erano davvero critiche: era estremamente debilitato e molto magro, non riusciva nemmeno a reggersi sulle zampe. Per tutta la giornata lo abbiamo sottoposto a delle flebo, poiché non era in grado di assumere cibo.

“Verso sera – raccontano ancora all’Enpa – è riuscito finalmente a mettersi in piedi, così abbiamo provato a dargli una piccolissima quantità di cibo solido che, con nostra grande gioia, ha deglutito. Con il passare dei giorni, siamo riusciti a farlo mangiare sempre un po’ di più, facendogli prendere peso. Ora possiamo dire che sta pian piano riacquisendo le forze e le energie. Se continua così, siamo fiduciosi di riuscire a liberare anche lui, oltre all’altro nibbio bruno già presente al centro. Insomma sarebbe una bella conquista e una grande soddisfazione per noi, oltre che una ricompensa per il duro lavoro e l’impegno di tutti i nostri volontari. Incrociamo le dita”.

Volete aiutare anche voi il nibbio nella sua degenza? Cliccate il link:

https://linktr.ee/crasenpagenova