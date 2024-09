Un vortice depressionario sui Balcani muove verso la nostra penisola e porta sulla Liguria un aumento della nuvolosità che dovrebbe culminare con la giornata di mercoledì con nuove abbondanti precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

Lunedì 16 settembre 2024

In mattinata previste velature soprattutto sul centro-Levante; poi, dalle ore centrali, si formeranno i primi addensamenti che si faranno più consistenti nel corso delle ore

Venti da Nord, Nord-Est tra moderati e forti o deboli di direzione variabile sugli estremi della regione

Mare poco mosso o mosso sul centro-Levante, mosso a Ponente

Domani Martedì 17 settembre 2024

La depressione balcanica lambisce la nostra regione portando una giornata incerta con nubi disordinate alternate a schiarite. Non mancheranno piogge sparse, più probabili in serata

Venti moderati o forti da Nord, Nord-Est

Mare poco mosso in aumento a mosso la sera sul centro-Levante, mosso a Ponente