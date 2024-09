Genova – Le truffe online arrivano anche via Pec e se i truffatori si fanno sempre più scaltri occorre difendersi con sempre maggiore attenzione per evitare di finire nella rete di chi ogni giorno cerca un modo per derubare il prossimo.

Anche in Liguria sono segnalate pec, ovvero email certificate, inviate apparentemente da persone incaricate dalla propria Banca per contattare il cliente e indurlo a procedere con una identificazione.

In particolare vengono segnalate pec inviate dal servizio clienti Intesa – San Paolo che sembrano segnalare problemi con il conto corrente come la “temporanea chiusura della operatività” a causa di non meglio precisate operazioni o mancati invii di documenti.

Nella Pec è contenuto un link come già avveniva nelle email tradizionali o negli sms o nei messaggi whatsapp

Se si clicca sul link o sul tasto, si viene trasferiti su una finta pagina della Banca dove sono richiesti i codici di accesso

Chi li inserisce, di fatto, consegna le chiavi del proprio conto corrente a sconosciuti che prelevano denaro, compiono operazioni di trasferimento o altro, rubando letteralmente il denaro dal conto corrente.

In caso di errore conviene cambiare subito i codici di accesso (PIN o altro) in modo da impedire l’utilizzo dei dati.

Occorre dunque fare molta attenzione poiché il livello delle truffe è ora arrivato addirittura ad inviare comunicazioni sugli indirizzi delle PEC che dovrebbero essere molto più sicure.