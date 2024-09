Pontechianale (Cuneo) – E’ residente in Liguria l’alpinista disperso da sabato pomeriggio, nella zona del Monviso e ricercato da squadre di salvataggio del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco.

Al momento non ci sono ancora tracce dell’uomo che sabato pomeriggio ha posteggiato l’auto nel parcheggio vicino al lago a Pontechianale, in valle Varaita e poi si sarebbe diretto per una escursione nella zona del Monviso.

Sfortunatamente la persona non ha lasciato messaggi o indicazioni utili a circoscrivere la zona delle ricerche e per questo motivo i soccorsi stanno incontrando enormi difficoltà.

I mezzi aerei specializzati nelle ricerche dei segnali prodotti dai telefoni cellulari non hanno dato segnali ma a questo punto il telefonino della persona potrebbe essere scarico o addirittura spento.

La persona dispersa sarebbe molto esperta e certamente capace di trovare rifugio o riparo per trascorrere le notti e quindi si spera che possa essere ancora in vita.

Le squadre di soccorso saranno costrette a percorrere sentiero per sentiero e ad utilizzare termocamere in grado di rilevare “corpi” o a far volare droni per una visuale aerea localizzata.