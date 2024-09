Genova – Manifesti elettorali imbrattati con frasi ingiuriose e minacce per la candidata Simona Ferro di Fratelli d’Italia.

Su alcune affissioni ignoti vandali hanno scritto frasi come “Fasci appesi” e simboli anarchici o cancellato parte degli slogan elettorali per modificarne il significato.

Un gesto che non è passato inosservato e che viene condannato in queste ore in modo trasversale.

“Come in occasione delle scorse elezioni europee – ha commentato Stefano Balleari, candidato di Fratelli d’Italia e collega di Ferro – quando è stato vandalizzato più di un mio manifesto, ribadisco il concetto: imbrattare, col favore delle tenebre, un manifesto di un candidato espressione del partito di maggioranza che governa il Paese grazie ai voti degli elettori, è un gesto vigliacco e antidemocratico”