Genova – L’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli (M5S) entra a gamba tesa nel dibattito sulle elezioni per il rinnovo del consiglio della Regione Liguria e per scegliere il nuovo presidente.

Lo fa partecipando alla trasmissione radio “l’attimo fuggente” su radio Giornale radio, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Berdi.

“In Liguria – ha dichiarato Toninelli – Conte appoggia Orlando senza fare un accordo di programma, negando tutte le battaglie che abbiamo fatto. Questi accordicchi privi di sostanza mi fanno solo tristezza”.

“Campo largo? – ha proseguito Toninelli – Va bene se prima si fa un contratto di governo, come abbiamo fatto nel Conte I con i leghisti, che non ci stavano certo simpatici. Ma non possiamo accettare la logica piddina: allearsi in un campo largo all’interno del quale nell’argomento più importante di oggi, che è la politica estera, ci sono visioni discordanti, è a dir poco contradditorio”.