Genova – Nuovi disagi per la viabilità, in corso Sardegna, in direzione mare a causa del nuovo restringimento di carreggiata per allestimento di un nuovo cantiere Iren dopo quello che per due settimane ha chiuso la carreggiata verso monte.

A segnalarlo la polizia locale con un messaggio di allerta inviato nella notte.

Il cantiere sarebbe stato aperto per “riparazione urgente” e già causa problemi e disagi alla circolazione in direzione mare.