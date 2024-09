Genova – A Pontedecimo torna la Sagra del Pesto con musica, eventi e ovviamente tanti piatti a base della celebre salsa genovese. L’appuntamento è per il 28 e 29 settembre alla SOMS La Fratellanza con la la sedicesima edizione organizzata dagli Scout laici del C.N.G.E.I. della Sezione di Genova.

La Sagra del Pesto è una festa unica in cui godersi la tipica cucina ligure con distribuzione di piatti della tradizione genovese, principalmente a base di pesto, e grigliate in un’atmosfera di festa con intrattenimento musicale e danzante.

In particolare, in questa edizione ci accompagneranno il venerdì gli Audio 80 e la domenica il ballo liscio con i Mokambo. La domenica a pranzo i protagonisti saranno i giochi per bambini.

Viene garantita la possibilità di festeggiare a chiunque, vegetariani e celiaci, ed è garantita la cena anche in caso di pioggia.

Le informazioni si possono trovare sui profili social della Sezione CNGEI di Genova e sulla pagina Facebook della sagra (https://www.facebook.com/SagraDelPesto)