Correnti umide interessano la zona del nord Italia portando in Liguria un aumento della nuvolosità e della instabilità che culminerà con rovesci sparsi intorno a metà settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 17 Settembre 2024

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi a Ponente; nubi maggiormente presenti sul centro e sul Levante della regione, con i primi rovesci sull’Appennino orientale.

Dalla tarda mattinata/ore centrali il transito di un disturbo in quota con direttrice NE-SW porterà rovesci sparsi sulla regione, dapprima sul settore orientale, a seguire su quello occidentale, con deboli precipitazioni, più consistenti sui versanti padani dell’Appennino orientale e sulle Alpi Liguri.

Venti moderati (localmente forti su Savonese e Genovesato) dai quadranti settentrionali specialmente nel corso della serata.

Mare stirato sotto costa sul centro-levante, tra mosso e localmente molto mosso su Savonese occidentale ed Imperiese.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, massime in calo specialmente sugli estremi della regione.

Sulla costa temperature minime tra +16/+20°C e massime tra +19/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+15°C e massime tra +15/+21°C