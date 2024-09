Torna anche quest’anno Puliamo il mondo, il più importante appuntamento di volontariato ambientale che per la 32esima edizione promuove oltre alla cura dell’ambiente e delle nostre città anche il rispetto delle diversità, della giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”.

Si parte venerdì 20 settembre con tante iniziative che vedranno impegnati in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

«Puliamo il Mondo è una delle più importanti campagne della nostra associazione per l’impatto che ha sul territorio e sulla cittadinanza – dichiara Stefano Bigliazzi, Presidente di Legambiente Liguria – Ogni anno in tutta Italia, e anche nella nostra regione, sono migliaia i volontari che si impegnano nel pulire strade, spiagge, parchi e giardini. Ringraziamo le scuole, gli enti locali, le associazioni del terzo settore che hanno aderito dando il loro contributo. Anche quest’anno Puliamo il mondo andrà oltre i canonici giorni 20-21-22 settembre 2024 – continua Bigliazzi – perché è necessario sensibilizzare tutto l’anno sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare, soprattutto in un momento in cui c’è chi propone l’inceneritore come soluzione all’incapacità di raggiungere valori adeguati di raccolta differenziata».

In Liguria, da levante a ponente sono tante le iniziative durante le tre giornate di Puliamo il mondo. (Tutte le info sono su https://puliamoilmondo.it/)

Venerdì 20 settembre ore 10-13 pulizia della spiaggia di Punta Vagno in Corso Italia (Genova). «Sarà l’occasione per scoprire il funzionamento di una pulizia scientifica affiancata da un momento di analisi sull’origine dei rifiuti», spiegano dal Circolo Legambiente Polis che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio Medio Levante.

Per partecipare: legambiente.polis@gmail.com

A Levante il 20 settembre, sempre al mattino, sono previste pulizie delle spiagge di Zoagli e Moneglia organizzate dal comune insieme ai comprensori scolastici di riferimento. A Lavagna al mattino saranno gli alunni delle tre classi di prima della scuola media Don Gnocchi per un totale di 67 ragazzi con i loro professori e al pomeriggio parteciperanno i bambini e ragazzi iscritti a C.A.G. Isola Blu.

Il 22 settembre a Sestri Levante pulizia del sentiero (percorso ad anello da Villa Rovereto a Villa Libiola) in collaborazione con LabTer Tigullio e l’Ass. Sentieri a Levante. Il 28 settembre dalle 10,00 alle 13,00 a Chiavari animazione ambientale e raccolta per la prevenzione del marine litter lungo l’Entella in collaborazione con le realtà di volontariato ambientale e sociale cittadine.

A ponente sabato 21 settembre dalle 10,00 alle 17,00 il comune di Orco Feglino (SV) in collaborazione con le associazioni attive in paese pulizia di alcune aree oggetto di abbandono di rifiuti solidi in prossimità del centro abitato ed in aree limitrofe.

Domenica 22 settembre dalle 9,00 alle 14,00 giornata dedicata alla pulizia della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, all’interno del SIC di Pompeiana, in collaborazione con il Comune di Pompeiana (IM).

Quelle segnalate sono solo alcune delle iniziative in programma. Sul sito nazionale si trova l’elenco completo, regione per regione.

Dati Park litter, rifiuti nei parchi urbani: In vista dello “start” ufficiale della campagna, Legambiente torna a denunciare la piaga dei rifiuti abbandonati nei parchi urbani pubblicando i dati della nuova indagine park litter: nel 2024 sono stati 20.757 i rifiuti raccolti e catalogati dai volontari-e nei 42 transetti eseguiti in 35 parchi urbani in 12 città (Ancona, Bari, Caltanissetta, Codigoro (FE), Firenze, Milano, Moncalieri (TO), Napoli, Perugia, Pineto (TE), Roma, Torino). Circa 5 rifiuti ogni metro quadrato monitorato. Tra i rifiuti più trovati si confermano al primo posto i mozziconi di sigaretta (11.077, il 53%), seguiti da tappi di bottiglia/barattoli e dalle Linguette di lattine (1.436, il 7%). Raggruppati per categorie di materiali, i rifiuti dispersi nei parchi sono riconducibili per il 74% ai polimeri artificiali (plastiche) per un totale di 15.452 rifiuti, per l’8,6% al metallo (1.787 rifiuti), il 8% a carta e cartone (1.603), il 6% a vetro e ceramica (1.154), il 4% ad altre tipologie di rifiuti. Da notare, la categoria “altri oggetti in plastica identificabili ma non in lista” è costituita da coriandoli (1.101, il 5% del totale dei rifiuti), oggetti che si usano per festeggiare ma che si diffondono molto facilmente nell’ambiente, anche trasportati dal vento, e possono causare un grave problema ambientale.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, che Legambiente organizza dal 1993. Oltre alle tradizionali attività di pulizia, anche quest’anno i volontari di Legambiente organizzeranno anche dei monitoraggi nei parchi urbani per stimare quantità e tipologia dei rifiuti raccolti all’interno di aree verdi grazie al prezioso coinvolgimento del volontariato attivo di aziende e scuole. In primo piano anche il tema dell’inquinamento del marine litter, sottolineando come l’emergenza dei rifiuti in mare dipenda dalle nostre abitudini e da modelli di produzione e consumo sulla terraferma.