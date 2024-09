Genova – Torna il Salone Nautico e scattano, immancabili, i disagi per il traffico nella zona della Foce. A manifestazione ancora da inaugurare, infatti, la polizia locale segnala la chiusura di corso Marconi da oggi, mercoledì 18 settembre al prossimo 25.

Il percorso alternativo – ammesso che ne esista uno – sarebbe quello di via Casaregis – via Cecchi in entrambe le direzioni di marcia.

Questi gli altri provvedimenti che scatteranno durante il Salone Nautico:

• divieto di transito veicolare in corso Marconi, eccetto veicoli autorizzati da “I Saloni Nautici S.r.l”, nella carreggiata lato mare in direzione levante (tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 – esclusa – e l’intersezione con via Casaregis – esclusa) e nella carreggiata lato monte in direzione ponente (tratto compreso tra l’intersezione con via Casaregis – esclusa – e l’intersezione con la carreggiata lato ponente di piazza Rossetti – esclusa);

• divieto di transito veicolare nella carreggiata lato ponente di via Rimassa (tratto compreso tra l’intersezione con via Morin – esclusa – e l’intersezione con corso Marconi), ad eccezione delle autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli diretti agli accessi carrabili privati transitanti con direzione mare in via Rimassa per i quali vige l’obbligo di inversione di marcia all’intersezione tra via Rimassa e corso Marconi svoltando a sinistra nel tratto di carreggiata opportunamente delimitato immettendosi in via Rimassa direzione monte;

• obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di piazza Rossetti all’intersezione con corso Marconi;

• istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata lato levante di piazza Rossetti; • istituzione per i veicoli transitanti nella carreggiata lato levante di via Casaregis della possibilità di svolta a sinistra all’intersezione con via Cecchi;

• obbligo di arresto allo STOP per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di via Casaregis all’intersezione con la carreggiata lato monte di via Cecchi;

Sosta e parcheggi

• divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti, in corso Marconi, eccetto veicoli autorizzati da “I Saloni Nautici S.r.l”, nella carreggiata lato mare in direzione levante (tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 – esclusa – e l’intersezione con via Casaregis – esclusa) e nella carreggiata lato monte in direzione ponente (tratto compreso tra l’intersezione con via Casaregis – esclusa – e l’intersezione con la carreggiata lato ponente di piazza Rossetti – esclusa);

• divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in via dei Pescatori nel tratto compreso tra il pilone di sostegno alla strada Aldo Moro n. 196 e il varco di accesso all’area portuale;

• divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti nella strada senza nome parallela a via dei Pescatori nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e l’innesto su via dei Pescatori stessa;

• divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti nel tratto centrale di via Casaregis all’intersezione con la carreggiata lato monte di via Cecchi con inizio alle ore 8 del 17/09/2024;

• divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti nel lato levante della carreggiata levante del v.le Brigate Partigiane nel tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 e via Gestro con la contestuale istituzione di area riservata alla sosta Taxi;

• divieto di fermata sul lato ponente del tratto di via Canevari compreso tra orso Monte Grappa e l’imbocco del sottopasso ferroviario nella fascia oraria compresa tra le ore 9.30 e le ore 18;

• nelle aree in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A e B (ad eccezione di salita Vignola, via Beccari, piazza Paolo da Novi, via Mascherpa, via Rimassa, piazza Rossetti, via Marcello Staglieno), e in mura delle Cappuccine (negli stalli posti a centro strada), è consentita la sosta degli autocaravan;

• negli stalli di sosta in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A, B, D, E, F, L ed M (limitatamente all’area compresa tra corso Italia inclusa, via Cavallotti inclusa via Albaro esclusa, via Ricci esclusa, via Boselli esclusa, via Pisa esclusa e via Caprera esclusa), l’attuale regolamentazione Blu Area viene estesa anche ai giorni festivi; tale regolamentazione viene estesa a tutte le “Isole Azzurre” presenti in blu Area nelle zone sopra menzionate.

• sono riattivate a pagamento tutte le cosiddette “Isole Azzurre estive”;

• è concesso ai residenti nelle Zone Blu Area A e B (i.e. possessori di tagliando con prima zona A e B) di sostare anche nelle zone di Albaro e Carignano M-D-E.

Trasporto Pubblico Locale:

Modifiche alle linee 31 e 607 e attivazione delle linee 10, da inizio servizio di giovedì 19 settembre continuativamente fino a termine servizio di martedì 24 settembre cessate esigenze, e KA, nelle sole giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre:

• Linea 31 direzione levante: i bus, provenienti da piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, rotatoria 09.11.1989, viale Brigate Partigiane, via Carlo Barabino, galleria Mameli, via Piave, corso Italia dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 607 direzione levante: i bus giunti in corso Torino proseguiranno per via Carlo Barabino, galleria Mameli, via Piave, corso Italia, dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 31 direzione ponente: i bus giunti in corso Italia proseguiranno per via Piave, galleria Mameli, via Carlo Barabino, via Diaz, viale Brigata Bisagno dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 607 direzione ponente: i bus giunti in corso Italia proseguiranno per via Piave, galleria Mameli, via Carlo Barabino, corso Torino dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 10 Circolare (ore 9-19,30 frequenza 10’): la linea sarà esercita in circolare dalla Stazione Brignole (piazza Verdi) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), sul percorso: piazza Verdi (capolinea), viale Duca D’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, rotatoria 09.11.1989, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Cadorna, via Fiume, piazza Verdi (capolinea).

• Linea KA (ore 9-19,30 frequenza 15’): la linea sarà esercita dalla stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), sul percorso: stazione Principe (capolinea), via Gramsci, piazza Nunziata, piazza Fontane Marose, piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Fiume, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, viale Brigate Bisagno, viale Brigate partigiane, rotatoria Marconi, viale Brigate Partigiane (capolinea in corrispondenza della fermata codice 0283 Brigate Partigiane 1/Gestro), viale Brigate Bisagno, viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza Corvetto, largo Zecca, via Balbi, stazione Principe (capolinea).

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento