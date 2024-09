Genova – Forze dell’ordine accorse in massa, ieri sera, intorno alle 22, in piazza Alimonda, dopo le numerose telefonate dei residenti della zona che segnalavano persone incappucciate e armate di bastoni che si stavano radunando nella piazza divenuta una delle “roccaforti” della tifoseria genoana. Il timore di nuovi scontri, dopo quelli avvenuti alcuni mesi fa tra opposte tifoserie o, sarebbe meglio dire, tra teppisti mascherati da tifosi, era alto.

All’arrivo delle volanti, però, i gruppi si sono sciolti in mille rivoli allontanandosi in fretta dalla zona e senza lasciare “tracce”.

Il timore è che si tratti di schermaglie in preparazione di un grosso scontro che potrebbe avvenire in coincidenza con il “derby” del 25 settembre tra Genoa e Sampdoria.

Un’occasione più volte cercata per regolare i conti rispetto al presunto assalto di teppisti mascherati da sampdoriani in piazza Alimonda e la risposta violenta di gruppi di teppisti mascherati da tifosi del Genoa che hanno preso d’assalto un club della Sampdoria a Staglieno.

Un vero e proprio regolamento di conti tra bande di malviventi che nulla hanno a che vedere con i veri tifosi e che nelle ultime settimane si sono dati appuntamento in diverse zone della città attirando (volontariamente?) l’attenzione dei residenti che chiamano subito le forze dell’ordine impedendo lo scontro.

Polizia e carabinieri sono in pre allarme e i “contatti” più o meno ufficiali con le opposte fazioni sono in corso.

Se ci saranno violenze la risposta sarà adeguata e ferrea. Teppisti avvisati

In uno comunicato diffuso dalla Polizia questa mattina il resoconto ufficiale di quanto avvenuto ieri sera:

Poco dopo le ore 22.00 di ieri sera, più telefonate al NUE 112 (numero unico di emergenza) hanno segnalato la presenza di assembramenti anomali sotto la sede della tifoseria genoana di piazza Alimonda.

Immediatamente la sala operativa ha inviato le volanti presenti sul territorio con il concorso di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

I reparti inquadrati di presidio al centro storico sono stati dirottati in area, per un pronto impiego.

All’esito dei monitoraggi Digos e dei potenziati servizi di vigilanza, il gruppo di un centinaio di tifosi genoani, presenti in piazza Alimonda, verso le ore 01.00, defluiva alla spicciolata.

Contestualmente veniva rafforzata la vigilanza alla sede della tifoseria sampdoriana a passo Ponte Carrega, dove era regolarmente in corso una riunione molto partecipata.

Anche lì, i servizi proseguivano fino a completo regolare deflusso.

Non sono state registrate manovre di avvicinamento, né tentativi di contatto tra opposte tifoserie, attestate ognuna presso la rispettiva sede.

E’ in corso l’analisi delle immagini della videosorveglianza e della Polizia Scientifica.

I servizi interforze di prevenzione, vigilanza e presidio del territorio saranno potenziati in vista del derby di mercoledì 25 settembre.

(nella foto gli scontri in piazza Alimonda del maggio scorso)