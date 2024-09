Albenga (Savona) – E’ grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’operaio coinvolto in un incidente sul lavoro in frazione Campochiesa, in regione Rapalline.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto da un bancale che lo ha schiacciato a terra.

Subito soccorso dai colleghi e poi dal personale dell’automedica e dell’ambulanza intervenuta, l’operaio è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale di Pietra Ligure.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli ispettori della Asl che stanno accertando se siano state rispettate o meno le misure di sicurezza per prevenire questo tipo di incidenti.