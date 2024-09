Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per strada ed ancora pericolo per automobilisti e motociclisti dopo il grave incidente di ieri mattina.

Intorno alle 22 la prima segnalazione da via Adamoli dove una famigliola di cinghiali ha deciso di passeggiare in mezzo alla strada trasformandosi in potenziali ostacoli improvvisi per auto e moto.

La segnalazione ha fatto scattare la messaggistica di emergenza della polizia locale.

Nella notte, poco prima delle 5, un’altra segnalazione è arrivata da via Donghi, nel quartiere di San Fruttuoso dove, da mesi, un gruppo di cinghiali appare e scompare per le vie della zona, ha fatto l’ennesimo blitz cercando cibo rovistando tra la spazzatura che cittadini lasciano al di fuori dei bidoni.

Anche in questo caso è scattato il messaggio di allerta.

Fortunatamente non ci sono stati feriti come avvenuto invece ieri mattina quando un motociclista ha investito un cinghiale in corso Europa finendo all’ospedale in gravi condizioni.

(Foto di Archivio)