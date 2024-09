Sulla Liguria ancora correnti fredde provenienti da est che portano ancora temperature al di sotto della media del periodo e una ventilazione dai quadranti settentrionali ancora sostenuta.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 19 Settembre 2024

Prima mattinata con precipitazioni residue sul centro-levante della regione , maggiormente concentrate sui versanti padani occidentali e orientali e sullo Spezzino.

A partire dalla tarda mattinata aperture dal ponente costiero, in estensione pomeridiana ai restanti settori costieri. Nuvolosità sparsa sui versanti padani fino a sera.

Venti forti dai quadranti settentrionali, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Mare stirato sotto costa sul centro-levante, molto mosso su Savonese occidentale, Imperiese e al largo.

Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime, con valori al di sotto della media del periodo.

Sulla costa temperature minime tra +15/+19°C – Max: +20/+26°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+11°C – Max: +14/+22°C