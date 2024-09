Genova – Una passeggiata per il centro storico con shopping in alcune botteghe storiche e il pranzo da Rosmarino a due passi da piazza De Ferrari. Pausa a sorpresa per l’attrice americana Gwyneth Paltrow nel capoluogo ligure prima di partecipare, questa sera, ad una festa organizzata nel borgo di Portofino.

L’attrice premio oscar è riuscita a passare inosservata a lungo ma alla fine è stata riconosciuta e in breve il tam tam ha raggiunto i suoi fan e le Redazioni dei Media che si sono subito messe sulle sue tracce.

Paltrow ha assaggiato i dolci e le confetterie di Romanengo e poi è salita alla trattoria dove ha pranzato con il marito in salita del Fondaco.