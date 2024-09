Genova – Un improvviso malore e un trentenne che si accascia a terra morendo poco dopo. Tragedia nella zona di Borgo Incrociati dove un uomo di 30 anni è stato trovato in fin di vita sulla scalinata che conduce in corso Monte Grappa.

Soccorso dal personale dell’automedica del 118, chiamato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, l’uomo non si è più ripreso e il suo cuore ha smesso di battere mentre erano in corso i tentativi di rianimazione.

Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio, a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso mentre le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per ricostruire quanto avvenuto.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un malore causato dall’assunzione di qualche sostanza.

Quasi certamente sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

(foto di Archivio)