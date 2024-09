Genova – E’ stata riaperta nuovamente anche in direzione Levante la strada Sopraelevata chiusa a singhiozzo, durante il pomeriggio per consentire di far defluire il traffico in tilt nella zona della Foce dove è in corso il Salone Nautico. Misure di emergenza che si sono rese necessarie causando però forti intasamenti sulla rete stradale alternativa e ritardi nei tempi di percorrenza cittadini.

La Sopraelevata è stata chiusa a più riprese, con uscita obbligatoria in piazza Cavour, in zona Porto Antico, per tutta la mattinata e nel pomeriggio.