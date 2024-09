Albissola Marina (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona, le condizioni del ragazzo coinvolto ieri sera, intorno alle 21, nel grave incidente stradale che si è verificato sulla strada statale Aurelia.

Il ragazzo era in sella ad un mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro una vettura.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra, procurandosi diverse ferite e lesioni.

Soccorso dall’automedica del 118 e dal personale dell’ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina, il ferito è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.