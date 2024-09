Chiavari – Ha ucciso la nonna malata di Alzheimer all’apice dell’ennesima furibonda lite. E’ il sospetto, in corso di accertamento con cui si indaga sulla morte di Andreina Canepa, 82 anni, che sarebbe stata uccisa dal nipote, Simone Monteverdi, 20 anni, che abitava con lei.

La tragedia è avvenuta questa mattina, intorno alle 11, in un appartamento di corso Lavagna e a dare l’allarme sarebbe stato lo stesso giovane che avrebbe chiamato i carabinieri dicendo di aver colpito la nonna con una forbice.

All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica per la donna non c’era più nulla da fare, uccisa da un colpo di forbice al collo.

Il ragazzo sarebbe invece stato trovato in stato di confusione ma avrebbe subito confessato raccontando di aver ucciso al termine di una violenta lite.

Sotto choc anche la madre del ragazzo, accorsa sul posto appena ricevuta la chiamata delle forze dell’ordine.