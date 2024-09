Genova – I Carabinieri hanno arrestato una giovane donna di 25 anni di nazionalità croata sulla quale pendeva una condanna a sei anni e due mesi di reclusione.

E’ accaduto giovedì nella zona di Marassi, in prossimità dei parcheggi di fronte allo stadio. I militari hanno notato la 25enne che si aggirava con fare sospetto intorno alle macchine e hanno così deciso di fermarla per degli accertamenti.

La donna è risultata essere ricercata per diversi furti aggravati commessi proprio nella città di Genova. Deve scontare una condanna a sei anni e due mesi emessa dal tribunale del capoluogo ligure. Per lei, dunque, è scattato l’arresto e il trasporto in carcere.