Genova – Un furgone appoggiato al guard rail e il corpo senza vita di un uomo riverso a terra, con una profonda ferita al collo. Indagini in corso, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia per la morte di un giovane di circa 30 anni ritrovato vicino ad un furgone preso a noleggio.

Dalle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un incidente con il veicolo che ha perso il controllo finendo contro i guard rail e il conducente che potrebbe essere stato sbalzato fuori dal veicolo finendo sul guard rail che lo ha ferito mortalmente ma, al momento, non vengono escluse altre ipotesi.

A fare il macabro ritrovamento la polizia stradale accorsa sul luogo su segnalazione di altri automobilisti che hanno notato il mezzo a bordo strada.

Lo svincolo è stato chiuso per precauzione e sul posto è arrivata la scientifica e la polizia mortuaria per trasferire il corpo in obitorio.

notizia in aggiornamento