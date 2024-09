Genova – Migliaia di mozziconi, bottiglie e bicchieri di plastica ma anche lamette arrugginite, un tubo d’acciaio e forbici da elettricisti. E’ il “bottino” dei volontari del circolo Legambiente Polis che hanno ripulito la spiaggia di Punta Vagno alla Foce, tristemente famosa per il “tuffo” contaminante che ha mandato in ospedale 5 bambini che partecipavano al campionato italiano di windsurf nel mese di agosto. L’occasione quella della campagna di Puliamo il mondo giunta alla 32esima edizione e che, oltre alla cura dell’ambiente e delle nostre città, quest’anno promuove anche il rispetto delle diversità, della giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”.

Alice Micchini, vicepresidente di Legambiente Liguria esprime tutta la sua preoccupazione per quanto trovato a Punta Vagno, a soli pochi mesi dall’ultima pulizia della stessa spiaggia.

«Abbiamo trovato una situazione peggiorata, anche a causa delle mareggiate che hanno trasportato una grande quantità di rifiuti lungo tutta la linea di costa. Questi rifiuti arrivano principalmente dalle foci dei torrenti, che riversano in mare tutto ciò che non viene correttamente conferito. I mozziconi di sigaretta sono ancora una volta il rifiuto che abbiamo raccolto maggiormente, addirittura migliaia in pochi metri lineari di spiaggia – continua Micchini – Ricordiamo che un solo mozzicone può potenzialmente andare ad inquinare un metro cubo di acqua, generando quindi un impatto enorme sul nostro ecosistema”.

“Questa è una delle pochissime spiagge libere a Genova, ma il ritrovamento di lamette arrugginite indica chiaramente come l’incolumità dei cittadini non sia garantita. Auspichiamo – conclude Micchini – un maggior impegno da parte della cittadinanza e dell’amministrazione».

Unica buona notizia della mattinata è quella raccontata da Gaia, volontaria del Servizio Civile Universale in forza a Legambiente: «Quando abbiamo iniziato a raccogliere i rifiuti molte persone che erano sulla spiaggia si sono uniti a noi, un bel segnale di civiltà».

Alla pulizia hanno partecipato 30 volontari e volontarie e tre bambini. Tra questi anche i dipendenti dell’azienda EY che hanno effettuato anche loro il monitoraggio scientifico dei rifiuti.

L’evento è stato organizzato dal Circolo Legambiente Polis con il patrocinio e il sostegno finanziario del Municipio VIII Medio Levante.

Puliamo il mondo prosegue anche nelle prossime settimane con tanti appuntamenti da ponente a levante della Liguria. Tutte le info: https://puliamoilmondo.it/