Genova – Un grosso pezzo di cemento che cade dal viadotto Bisagno, lungo l’Autostrada A12 Genova – Livorno, e finisce in un’area usata per portare a spasso i cani nella zona di Gavette, in ValBisagno. E’ quanto hanno denunciato alcuni residenti della zona che hanno trovato il grosso frammento e hanno subito chiamato del forze dell’ordine.

Fortunatamente l’area cani era deserta nel momento in cui si sarebbe verificata la caduta ma i residenti sono molto preoccupati perchè da tempo gli episodi di oggetti che cadono dal viadotto vengono segnalati e denunciati.

Autostrade per l’Italia, che gestisce il viadotto e lo ha sottoposto a recenti interventi di manutenzione, nega che il frammento possa provenire dal viadotto ma saranno ulteriori accertamenti ad escludere o meno l’eventualità.