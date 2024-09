Genova – Un esemplare di genetta africana (Genetta genetta) avvistato nel parco del Beigua. A segnalare la novità lo stesso ente parco che ha diffuso la notizia della curiosa presenza, all’interno del territorio protetto, di un esemplare dell’animale, originario dell’africa e importato nel passato nel territorio europeo, nella zona spagnola, che evidentemente sta lentamente conquistando i territorio dell’europa meridionale.

Un altro esemplare di Genetta era stato soccorso e curato nel territorio di Ventimiglia, a Olivetta San Michele, dopo una sfortunata sessione di caccia in un pollaio.

“È la prima volta che nella nostra area protetta si segnala la presenza della 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘵𝘵𝘢 – scrive l’ente Parco del Beigua sui social – mammifero di origine africana appartenente alla Famiglia dei Viverridi, ma la notizia non deve stupire, vista la tendenza alla progressiva espansione del suo areale dalla Liguria occidentale verso est”.

La Genetta è stata probabilmente introdotta in epoca storica in Spagna e nel corso del tempo ha raggiunto prima la Francia meridionale per poi arrivare in Liguria.

Dal peso di circa 2,5-3 kg e dalla lunghezza di circa 70 cm la Genetta è un predatore tipicamente notturno dall’ampio spettro alimentare, che si nutre di prede quali piccoli roditori, invertebrati, anfibi, rettili e uccelli.