Genova – Anche Gwyneth Paltrow a “scuola di Pesto” durante la sua visita lampo nel capoluogo ligure. L’attrice americana, premio Oscar, ha raccolto l’invito di Stanley Tucci e della sua trasmissione Searching for Italy trasmesso dalla CNN, per far visita all’ideatore del Campionato Mondiale del Pesto, Roberto Panizza e per partecipare alla sua Pesto experience che offre la possibilità di imparare a preparare il vero pesto genovese a partire da semplici ingredienti.

Paltrow era in visita a Genova con il marito Brad Falchuk ed insieme hanno deciso di mettere in pratica quanto appreso nella trasmissione dell’amico regista di origini italiane.

E così, armati di uno degli storici mortai della collezione di Panizza, l’eterea Gwyneth e il marito Brad hanno ascoltato suggerimenti e consigli per scegliere la materia prima per il Pesto e poi si sono cimentati nel non semplice “pestellaggio”, seguiti passo passo dal sacerdote dell’inimitabile salsa verde a base di basilico.

“Pesto Masterclass e relativa cena a “Il Genovese” per Gwyneth Paltrow – ha scritto Panizza sul suo profilo Facebook – Ho conosciuto una donna gentile ed empatica, che ha ascoltato almeno mezz’ora di racconto sulla storia della cucina genovese e sul pesto, al quale è seguita una prova pratica, io con il mio mortaio storico e loro (era con il marito Brad Falchuk) con un mortaio storico della mia collezione.

Al seguito cena genovese a base di pesto e prodotti locali.

Chissà se le nostre strade si reicontreranno ma è stata una bella esperienza, e sembra che il piacere sia stato ricambiato. Per tutto lo staff de Il Genovese una grande soddisfazione”