Cavi di Lavagna (Genova) – Un uomo di 70 anni è stato trovato ormai morto, riversi a terra ai piedi di un condominio di via Modena. Subito soccorso da passanti, l’uomo è apparso subito in condizioni disperate e quando sono arrivati i soccorsi, intorno alle 5,30, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe precipitato da una finestra ai piani alti dell’edificio ma ancora non è chiaro se l’uomo sia caduto mentre faceva dei lavori o per una tragica fatalità oppure se abbia deliberatamente scelto di lanciarsi nel vuoto.

Le forze dell’ordine intervenute stanno ascoltando la moglie e la figlia della vittima che si trovavano nell’abitazione quando è avvenuta la tragedia.