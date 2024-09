Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri pomeriggio, per l’incendio che ha interessato parte della copertura della tettoia esterna della stazione ferroviaria di Brignole.

Alcuni passanti hanno notato il fumo che fuoriusciva dalle coperture in metallo ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno dovuto rimuovere parte della copertura storica per poter accedere alla sottostante parte in legno che stava bruciando.

In breve l’incendio è stato domato e la stazione è tornata in sicurezza.

Ora si dovrà intervenire con un delicato intervento di restauro delle preziose lamiere in metallo lavorate a mano.