Nuvolosità in aumento sin dal mattino per l’avvicinamento di una nuova perturbazione, che interesserà la Liguria all’inizio della prossima settimana portando precipitazioni abbondanti soprattutto nella giornata di domani, lunedì 23 settembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 22 Settembre 2024

Al mattino molte nubi sui versanti padani centro-occidentali, sul resto della regione transito di stratificazioni medio-alte via via più compatte.

Nel corso del pomeriggio qualche breve rovescio potrà interessare i rilievi interni, mentre è atteso un ulteriore aumento della nuvolosità sul resto della regione, con i cieli che diverranno molto nuvolosi o coperti ovunque.

In serata possibili piovaschi sul ponente regionale.

Venti nella prima parte di giornata deboli o moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa. A seguire, deboli, o al più moderati, in prevalenza orientali.

Mare generalmente poco mosso, fino a mosso a ponente.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento, massime in leggero calo.

Sulla costa temperature minime tra +17/+21°C e massime tra +22/+26°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+17°C e massime tra +15/+23°C