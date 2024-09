Genova – In piazza e non in albergo perché vogliamo stare tra la gente. Si apre con una stilettata alla concorrenza la campagna elettorale della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a sostegno del candidato di centro-sinistra Andrea Orlando oggi a Genova.

Un riferimento nemmeno troppo sottile alla presentazione del candidato di centro-destra, Marco Bucci, nelle sale dorate dell’hotel Bristol, in centro città.

“Oggi a Genova ha piovuto – ha detto Schlein – e ci siamo chiesti se fosse il caso di spostarci al chiuso. Ma abbiamo detto ‘proviamo’ perché noi vogliamo stare in mezzo alla gente non al chiuso negli alberghi con i soliti giri, è in piazza che vogliamo stare per vincere in Liguria e costruire un’alternativa per una Regione che se la merita tanto”.

La segretaria del Partito Democratico Schlein ha aperto l’appuntamento elettorale in piazza don Gallo da dove tutto potrebbe ripartire per le regionali di fine ottobre.

Oggi c’è stata una allerta gialla per pioggia in Liguria che è terminata poche ore fa.

“La prima grande questione da affrontare in Liguria è la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante della destra, che anche qui in Liguria non ha fatto eccezioni. La cosa più pericolosa è che se vuoi smantellare la sanità pubblica non devi fare una delibera regionale, non devi neanche cambiare una legge, basta fare ciò che stanno facendo: togliere l’ossigeno, tagliare i finanziamenti senza avere nemmeno il coraggio di ammetterlo perché continuano a parlare di un grandioso investimento storico quando in realtà la spesa sanitaria sta scendendo sul Pil da quando è a Palazzo Chigi. Non è disattenzione o sciatteria, i liguri l’hanno visto sulla loro pelle. È un disegno perché la destra vuole una sanità a misura di portafoglio”.