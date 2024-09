Genova – Qualche bicchiere di troppo sarebbe all’origine della violenta lite scoppiata in un bar di Sampierdarena dove una coppia di 40enni è stata arrestata dai carabinieri per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

La coppia si trovava all’interno del locale quando, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, hanno iniziato ad inveire contro altri clienti per futili motivi.

Le urla ed il trambusto hanno spinto alcuni passanti a chiamare le forze dell’ordine al 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri.

I due, invece di calmarsi davanti alle divise, hanno iniziato a insultare i militari per poi cercare di colpirli con pugni e calci.

A quel punto i militari hanno ammanettato i due per poi portarli in caserma.