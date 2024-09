Genova – La zona dello stadio di Marassi “blindata” dalle forze dell’ordine, vari livelli di controllo anche fuori dello stadio ed un elicottero che sorvolerà la zona per individuare più velocemente eventuali scontri e spostamenti di teppisti mascherati da tifosi. Cresce la tensione nel capoluogo ligure, mano a mano che si avvicina il Derby della Lanterna, mercoledì 25 settembre, alle 21, e le tifoserie delle due squadre cittadine potrebbero “scontrarsi” per effetto delle frange estremiste e sempre più inclini a “menare le mani” che assistere alla partita di pallone.

Crescono di pari passo anche i timori e le perplessità dei residenti della zona di Marassi dove sorge lo stadio Luigi Ferraris, da sempre al centri di polemiche per il fatto di sorgere in mezzo al quartiere e di costare “disagi” alla popolazione che non va allo stadio e non ne ha alcun giovamento.

Timori che eventuali scontri possano causare danni ingenti alle auto, alle abitazioni e alle proprietà che risulteranno “troppo vicine” ai teppisti mascherati da tifosi.

Nel pomeriggio di oggi è stato predisposto il “piano di sicurezza per il derby della Lanterna”.

Dal tavolo tecnico appena concluso in Questura arrivano rassicurazioni.

Tutti gli aspetti organizzativi dell’incontro di calcio di Coppa Italia, Genoa-Sampdoria sono stati esaminati alla presenza dei Dirigenti di Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e di Frontiera, i referenti dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Il dispositivo di sicurezza prevede il dispiegamento sul territorio – in largo anticipo rispetto all’inizio della partita – di servizi a medio e lungo raggio.

In città sono stati previsti sbarramenti della forza pubblica a ridosso dell’impianto sportivo per garantire la consueta separazione dei flussi, oltre a servizi dinamici e in generale di potenziamento dei presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritiro delle squadre, nonché allo stadio il rafforzamento dei controlli ai varchi di ingresso.

Il monitoraggio dall’alto sarà garantito da un elicottero dell’VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze, (meteo permettendo).

Per facilitare le operazioni di afflusso dei tifosi, i cancelli verranno aperti dalle ore 18.00, una volta completate le coreografie e le conseguenti operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’impianto.