Genova – In piazza Campetto sta per chiudere definitivamente i battenti lo storico negozio di Bollo biancheria per la casa. Dopo 40 anni di attività anche il celebre punto vendita abbasserà le saracinesche dopo aver ultimato la vendita straordinaria con saldi da occasione.

A “mollare” le ultime proprietarie che avevano rilevato da ex commesse, l’attività quando la famiglia Bollo ha deciso di ritirarsi, nel 2014.

Il primo duro colpo lo ha dato l’emergenza covid e il lockdown ma poi la clientela è diminuita per una serie di fattori come la sicurezza, lo spopolamento del centro storico a favore degli appartamenti turistici e infine le vendite online a prezzi insostenibili per chi paga le tasse in Italia e non nei Paradisi fiscali, hanno segnato via via la strada per la cessazione dell’attività decisa dalle due proprietarie che lanciano l’appello ai tanti clienti avuti per anni ed anni a fare un ultimo passo in negozio per un saluto tra amici.

Del futuro dei locali, al momento non si sa nulla ma sono in molti, nella zona, ad essere convinti che non nascerà un negozio tipico o di quartiere. Ormai, per quelli, c’è sempre meno posto a Genova.