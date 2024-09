Genova – Un altro forte temporale sulla città e per la seconda volta in 24 ore piove dentro al parcheggio del Palasport costruito nel Waterfront di Levante.

Le immagini che ritraggono cascate d’acqua dalle grate e tubi di gronda apparentemente non collegati ad alcuno scarico che “sputano” acqua piovana in arrivo dai piani superiori e chi ha pagato per posteggiare l’auto si ritrova a camminare tra le pozze e tra schizzi che bagnano ogni cosa.

Non proprio un bel biglietto da visita per la struttura, inaugurata di recente e che dovrebbe essere stata ultimata ed essere pronta all’uso.

Qualche perplessità la esprimono gli utilizzatori che entrando sotto il fortunale che si è abbattuto questa mattina sulla città, si sono ritrovati in mezzo a pozze d’acqua, stillicidio dai soffitti e grate trasformate in cascate d’acqua.

Le immagini stanno facendo il giro dei social scatenando proteste e battute al vetriolo sulle grandi opere in corso di realizzazione a Genova.