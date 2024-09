Genova – Ha rubato uno zaino ad una coppia di turisti spagnoli in visita in Liguria e quando lo hanno scoperto e hanno tentato di inseguirlo li ha bersagliati con il lancio di sassi e pietre.

L’episodio è avvenuto la scorda notte in corso Italia e i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per rapina un ragazzo di appena 18 anni di origini marocchine.

Quando i turisti hanno chiamato il numero delle emergenze 112 hanno fornito una descrizione della persona che li aveva derubati e poco dopo una pattuglia lo ha individuato poco lontano dal luogo del furto.

Il giovane è stato fermato e trovato in possesso dello zainetto e quindi portato in caserma dove è stato identificato e denunciato.

I turisti hanno potuto riavere le loro cose.