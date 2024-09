Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 23 settembre, all’interno di un palazzo situato nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove un uomo di 32 anni ha minacciato il suicidio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e quattro volanti della Polizia. Al loro arrivo, hanno visto il 32enne che stava cercando di fuggire verso il ballatoio per gettarsi di sotto. Precedentemente, si era ferito alla gola e ai polsi con un coltello.

Fortunatamente, i soccorritori sono riusciti ad afferrare in tempo l’uomo. In un secondo momento, l’hanno affidato alle cure dei sanitari dell’ambulanza, che l’hanno trasportato all’ospedale San Martino per sottoporlo a degli accertamenti.