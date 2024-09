Sestri Levante (Genova) – Sta lentamente tornando alla normalità l’emergenza piogge intense che ieri sera, intorno alle 20, ha causato l’allagamento del centro storico e fatto cadere diversi alberi nella cittadina del levante genovese.

Le chiamate ai vigili del fuoco per magazzini e scantinati allagati sono state numerose, specie nella parte antica della città ma anche per alberi abbattuti dal vento e rami spezzati in diverse zone del centro abitato.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni sono stati ingenti in alcune zone, specie per le attività commerciali.

La perturbazione si è poi spostata verso levante consentendo un graduale ritorno alla normalità.