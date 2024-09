Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per strada ed ancora bidoni della spazzatura rovesciati dagli animali a caccia di cibo.

E’ successo in via Biga, a Marassi dove gli automobilisti si sono ritrovati davanti bidoni rovesciati e animali di grosse dimensioni che correvano allegramente per strada creando pericolo per i passanti.

Questa volta non è scattato nessun messaggio di allerta della polizia locale e il tam tam si è diffuso grazie ai social, con la pubblicazione di video e foto dell’ormai consueta situazione di degrado.

Restano le perplessità di chi si domanda perché non si interviene quantomeno per impedire che il numero dei cinghiali aumenti, senza spargimenti di sangue o mattanze ma, semplicemente, come suggeriscono da anni gli ambientalisti, fornendo cibo con farmaci anti fecondativi nei periodi del “calore” per evitare la nascita di nuovi cuccioli.

Un modo naturale per regolare il numero di animali presenti in città.

