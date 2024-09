Genova – In occasione del derby che si disputerà questa sera allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Sampdoria, il servizio della metropolitana resterà aperto fino all’una di notte. Questo per agevolare l’afflusso dei tanti tifosi che si recheranno allo stadio per assistere al match.

L’ultima partenza è in programma proprio dalla stazione di Brignole all’1:00.

Ricordiamo, invece, come nella serata di domani la metropolitana effettuerà la sua terza chiusura anticipata della settimana. Le ultime corse partiranno alle 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.