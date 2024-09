Genova – E’ stato rintracciato nella zona di Principe dopo meno di 24 ore il motociclista che nel primo pomeriggio di ieri sarebbe rimasto coinvolto in un incidente con un altro mezzo a due ruote in via Toti, nella zona di Staglieno.

A bordo dell’altra moto un poliziotto fuori servizio, che è rimasto ferito riportando una frattura scomposta della gamba. L’uomo, oltre ai sanitari del 118, ha allertato anchele forze dell’ordine che hanno subito dato il via alle indagini. Inoltre, sono stati anche effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Le indagini hanno chiarito come il motociclista fuggito si trovasse a bordo di uno scooter rubato. L’uomo è stato rintracciato questa mattina.