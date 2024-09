Genova – Chiusura anticipata dei negozi e delle attività del quartiere di Marassi, nella zona dello stadio Luigi Ferraris per il timore di danni da scontri tra pseudo tifosi.

Ad annunciare la decisione il Civ “nel cuore di Marassi”, il consorzio integrato di via che riunisce la gran parte delle attività che operano nella zona dello stadio.

Una scelta che comporta ovviamente delle perdite economiche, in termini di mancati incassi, ma che è un segnale ben preciso di un disagio ormai giunto al limite del sopportabile

“Comunichiamo – scrive il Civ nel Cuore di Marassi – che a causa dei recenti casi di violenza avvenuti tra tifosi, molti commercianti oggi chiuderanno anticipatamente le proprie attività rispetto all’orario usuale di chiusura, al fine di evitare, in caso di scontri, danni e pericoli per i propri clienti.

Non neghiamo che il danno commerciale ed economico sarà alto, ma la situazione impone delle scelte.

Auspichiamo che non accada nulla e che vinca il senso civico, il rispetto e la sportività.

Buon derby a tutti, tifosi e non”.