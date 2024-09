Genova – Nuovi scontri a Marassi tra le forze dell’ordine e bande di teppisti mascherati da tifosi a Marassi.

I tafferugli sono in corso nella zona di corso De Stefanis, a pochi metri dallo stadio.

Centinaia di persone con il volto travisato e armati di bastoni si scontrano con le forze dell’ordine come già avvenuto prima della partita.

Lanci di bottiglie e pietre contro gli oltre 400 tra agenti di polizia e carabinieri che dovevano “blindare” lo stadio evitando gli atti di violenza che invece sono in corso.

Molti e gavi i danni alle auto e alle moto parcheggiate in corso De Stefanis dove si sono concentrati i tafferugli tra teppisti e forze dell’ordine.

Dall’alto è tornato a sorvolare la zona l’elicottero abilitato al volo notturno che probabilmente è in grado di fare riprese a terra.

Le telecamere presenti in gran numero nella zona offriranno immagini e riprese per poter identificare gli autori delle violenze e dei danni.

Tafferugli si erano già registrati nei giorni scorsi e questo pomeriggio, sempre nella zona dello stadio.

I commercianti della zona avevano annunciato la chiusura anticipata dei negozi e delle attività per timore degli scontri e per lanciare in qualche modo un segnale di protesta.

notizia in aggiornamento