Genova – “Tre agenti sono rimasti feriti negli scontri tra tifosi in vista del derby di stasera tra Genova e Sampdoria”. A denunciarlo, in una nota diffusa alla Stampa, Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, secondo cui “i poliziotti hanno riportato contusioni a caviglie, gambe e ginocchia poiché sono stati colpiti da spranghe bastonate e dal lancio di bottiglie di vetro; sono stati portati via in ambulanza”.

“Questi episodi – ha aggiunto Pianese – rappresentano l’eterno ritorno della violenza tra tifoserie di calcio che ha reso la città cornice di episodi sconsiderati che nulla hanno a che vedere con lo sport. Gli scontri tra questi gruppi di delinquenti, armati di mazze e bombe carta, non possono più essere tollerati. Anche perché i personaggi in questione sono criminali travestiti da tifosi, che devono essere perseguiti e fermati una volta per tutte. La Polizia, ancora una volta con grande professionalità e coraggio, ha saputo gestire la situazione, ma il numero dei feriti tra le Forze dell’Ordine potrebbe comunque aumentare dal momento che gli scontri stanno continuando”.

“Non possiamo più accettare – ha continuato Pianese – che eventi di questa natura continuino a ripetersi mettendo a rischio l’incolumità di agenti e cittadini e che ogni partita di calcio diventi un pretesto per scatenare la guerriglia urbana. Chiediamo immediatamente, oltre a un controllo meticoloso delle partite maggiormente a rischio che devono essere trattate con la massima attenzione, di chiudere i settori in cui si annidano le frange più estremiste e di inasprire il Daspo per tutti coloro che continuano a portare la violenza dentro e fuori dagli stadi”.